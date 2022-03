Por TVMAX



El Campeonato Nacional U15 arranca este domingo con la participación de 12 equipos, dos grupos y el objetivo de escoger el mejor equipo con miras al Campeonato Premundial clasificatorio de La Guaira, Venezuela, donde se espera la participación de Panamá en el mes de junio.

Anoche se cumplió con el congresillo técnico en donde estuvieron presentes miembros de la Federación Panameña de Béisbol y los directores de cada equipo, para discutir las reglas del torneo y el sistema del campeonato.

Para este torneo se estarán aplicando las reglas de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE) y las reglas del reglamento oficial de competencia. Las delegaciones estarán conformadas por 22 personas, 18 peloteros, 3 técnicos y un delegado.

Cada juego será a 7 entradas y las reglas de abultamiento de carreras en 5 entradas con 10 carreras de ventaja y el Super KO en tres entradas, cuando la ventaja es superior a 15 carreras, serán aplicadas.

Para hoy domingo arrancan jornada en el estadio Remón Cantera, Grupo A, los equipos de Colón ante Metro desde las 9:00 a.m., siguen, Darién vs Veraguas y cierran Panamá Este vs Coclé. En el Grupo B que jugará en el Roberto Hernández de Las Tablas, arrancan Bocas del Toro vs Occidente (9:00 am), siguen Herrera vs Oeste y cierran Los Santos vs Chiriquí.

(Fedebeis).