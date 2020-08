Humberto Mejía: "Me sentí seguro de lo que podía hacer"

Relacionados Mejía tuvo un debut por todo lo alto

Los dos episodios y un tercio que trabajó frente a la ofensiva de los Mets de Nueva York en esa noche será algo que nunca olvidará.

"Me siento súper contento y feliz por el debut de ayer", reconoció Mejía en declaraciones al periodista David Salayandía. "Me sentí bien y en buenas condiciones. Fui a atacar a los bateadores y se me dio el resultado de ponchar a seis del equipo de los Mets."

Aunque su estancia sobre el montículo fue corta, el serpentinero de 23 años señaló que afrontó el reto con seguridad y confianza.

"A pesar de que no caminé muchos 'innings', porque me hicieron muchos 'fouls', creo que ataqué bastante bien, me sentía sin miedo. Me sentía seguro de lo que podía hacer", expresó.

Para el capitalino, haberse puesto la franela con el número 77 de los Marlins y enfrentar a jugadores con recorrido en la 'Gran Carpa', significa la realización de un sueño.

"La verdad, muy contento de la experiencia que viví ayer y lograr este sueño que, desde niño, quería", puntualizó.