Giancarlo Stanton dona 15,000 mascarillas en Nueva York y California

Cada área recibirá 6,000 mascarillas a dividirse entre las varias instalaciones, con la promesa de donar otras 3,000 en un futuro cercano. Stanton, quien se sigue entrenando en el George M. Steinbrenner Field de Tampa, Florida, se crio en el área de Los Ángeles y está en su tercera temporada con los Bombarderos del Bronx.

"Me he dado cuenta de lo que necesitan los empleados de salud", le expresó Stanton al periódico New York Post. "He estado investigando qué más necesitan, qué les ayudará durante todo este largo proceso. Sé que han tenido que intercambiar máscaras durante sus jornadas. Por eso, con la limitación en general, pensé que sería una buena idea enviarles máscaras para reducir ese número".

Stanton también le dijo al diario neoyorquino que sus representantes, Joel Wolfe y Brittany Peiffer de la agencia Wasserman, ayudaron para encontrar un socio en la Fábrica Vooddo. La compañía con base en Brooklyn opera aproximadamente 200 impresoras de trabajos de tercera dimensión y ha transformado su bodega para producir equipos protectores para los trabajadores de emergencias.

El cañonero también tiene previsto enviar máscaras a hospitales en el área de Miami, donde jugó sus primeros ocho años de su carrera con los Marlins.

Stanton es uno de los pocos miembros del conjunto de Nueva York que aún acuden al Steinbrenner Field mientras se rehabilita de un tirón en la pantorrilla derecha. El jardinero Aaron Judge (fractura en una costilla) y el abridor dominicano Luis Severino (operación Tommy John) también siguen entrenando en dichas instalaciones.

El dirigente de los Yankees, Aaron Boone, ha indicado que si la temporada hubiera iniciado como se había planeado, Stanton ya hubiera estado listo para jugar. Sin embargo, Stanton -- como el resto del mundo del béisbol -- deberá esperar.

Texto: Brian Hoch (MLB.com)