Gerrit Cole recibió ovación en una práctica de los Yankees

Los aplausos fueron apoderándose de las tribunas tan pronto como Gerrit Cole salió del bullpen y se dirigió a la lomita del George M. Steinbrenner Field para una sesión de práctica de bateo en vivo. En el pasado, generar adrenalina para una tarea tan rutinaria ha podido requerir de algún esfuerzo, pero los fanáticos se encargaron de inyectar toda la emoción que el nuevo as de los Yankees necesitaba.

"Es la primera vez que recibo una ovación así por mi primera práctica de bateo en vivo, se los puedo asegurar", dijo Cole el domingo. Salí y le dije a Boone (Aaron, el manager de los Yankees), 'Probablemente no voy a estar un poco más encendido de anticipado'. Estuvo bien. Ciertamente no me voy a quejar de un buen ambiente".

El poderoso derecho impresionó en su primera sesión desde la lomita del Steinbrenner Field, gruñendo frecuentemente mientras lanzaba 27 pitcheos a ocho bateadores, consiguiendo ocho ponches. Trabajando con el receptor dominicano Gary Sánchez y sin defensores, Cole lanzó sólo rectas cambios, permitiendo dos "hits" – uno a Kyle Higashioka—y forzando un elevadito.

Gerrit Cole lanzando fuego 🔥🔥 en su sesión de live bullpen en una práctica de bateo en el #SpringTraining de los #Yankees.#GerritCole se ve fuerte con su recta de poder, sin duda será un la lanzador a seguir en esta próxima temporada 2020 de #MLB.#SpringTraining2020pic.twitter.com/dQ9w9M81j9 — Sluggers Baseball Goods (@SluggersGoods) February 16, 2020

"Había una especie de energía con la gente alrededor y muchos de nuestros muchachos que querían verlo", dijo Boone. "Fue divertido. Es simplemente otra mirada al tipo de competidor que es, la intensidad y la confianza que tiene cuando está en el montículo y la seriedad con la que se toma las cosas. Creo para para ser el primer día -- o para ser cualquier día, francamente – ejecutó muy bien".

Esta fue la tercera vez que Cole trabaja con Sánchez, a quien le había lanzado ya dos veces en el bullpen. El gerente general Brian Cashman estuvo entre los directivos que observó la labor de Cole, junto a lanzadores como el mexicano Luis Cessa, J.A. Happ, James Paxton y el dominicano Luis Severino.

"Siempre es bueno contar con ese apoyo", siguió Cole. "Es bueno contar con esa perspectiva de otras personas al mismo tiempo. '¿Qué están viendo ustedes desde un lado? Gary, ¿cómo ves a los bateadores, algo que sobresalga?' Probablemente es muy temprano para hacer muchas preguntas porque apenas fue el primer día, pero el apoyo se sintió bien y siempre es reconfortante tener la perspectiva de otras personas".

Cole dijo que el plan es lanzar otra sesión de práctica de bateo en vivo a principios de semana para poder estar listo para un juego. Los Yankees abren la acción de la Liga de la Toronja el sábado contra los Azulejos en Steinbrenner Field.

