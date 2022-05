Parra, especialmente recordado en Washington por su rol en el equipo de los Nacionales que ganó la Serie Mundial en el 2019 por llevar "Baby Shark" al Nationals Park, anunció su retiro el lunes en un post de Instagram. Pasó 12 años en las Grandes Ligas y una campaña en el circuito NPB de Japón (2020)

El jardinero comenzó su carrera en la Gran Carpa en el 2009 con los D-backs y también jugó para Cerveceros, Orioles, Rockies y Gigantes antes de llevar a los Nacionales, que firmaron a Parra como agente libre en 2019 y 2021 y como agente libre de ligas menores e invitado al Spring Training en 2022.

Los Nacionales le agradecieron a Parra su paso por el equipo con un post en Twitter.

Gerardo Parra has been a positive influence on the Washington Nationals as a player, teammate and person.His legacy will aways be a part of our story.Thank you, World Series Champion Gerardo Parra.@88_gparra // #NATITUDEpic.twitter.com/vmPuwN5Ymv