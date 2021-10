Por TVMAX



La Federación Panameña de Béisbol, anunció el formato de competencia para este campeonato 2021 que arranca el próximo viernes 8 de octubre.

El Campeonato Nacional inicia con 12 equipos, los cuales son: Chiriquí (actual campeón), Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién, Herrera, Los Santos, Occidente, Panamá Metro, Panamá Este, Panamá Oeste y Veraguas, jugando una primera serie de todos contra todos en dos grupos y teniendo como sede los estadios de José Antonio Remón Cantera, en Aguadulce; y Olmedo Solé y Roberto Hernández; en Las Tablas.

El Grupo A quedó conformado por Coclé, Panamá Este, Bocas del Toro, Occidente, Veraguas y Panamá Metro. El Grupo B está integrado por Herrera, Panamá Oeste, Darién, Los Santos, Chiriquí y Colón.

Los tres mejores equipos con la mejor marca de ganados y perdidos avanzan a la siguiente fase, denominada Serie de Seis, donde jugarán una serie a 7 juegos con las llaves predeterminadas: 1A vs 3B, 2A vs 2B y 1B vs 3A, avanzando a semifinales los tres ganadores.

El gerente administrativo de la FEDEBEIS, Esteban Carrasco, explicó que en la Serie de Seis los equipos podrán utilizar sus estadios sedes originales para tener el respaldo de su afición. “De no contar con un estadio propio por alguna razón, podrán escoger una sede alterna”, acotó.

Previo al inicio de la Serie de Seis, también se ha establecido en el reglamento que cada equipo clasificado tiene la opción de escoger dos refuerzos de los equipos eliminados, basado en dos rondas de piques, picando siempre en sentido de menos triunfos obtenidos al mejor clasificado, amplió el Gerente.

Wild Card.

El cuarto cupo a semifinales saldrá de un “Juego de la Muerte” o “Wild Card” entre los dos mejores perdedores (mejor marca de ganados y perdidos en la Serie de Seis), el cual está programado para jugarse el 30 de octubre.

De persistir empate al momento de seleccionar a los dos mejores equipos para el Juego de “Wild Card” se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: El promedio más alto de bateo en los partidos de su serie, menor promedio de carreras limpias permitidas en los partidos de su serie y/o de ser necesario el lanzamiento de la moneda.

Carrasco añadió que “se evitará que el wild card juegue llave de Serie Semifinal con equipo que ya ha jugado en Serie de Seis. Los enfrentamientos en esta etapa, serán determinarán de acuerdo al cuadro de juegos previamente establecido.

La Serie Semifinal de los cuatro clasificados se jugará igual en estadios sedes de sus equipos, una serie al mejor de 7 juegos y los dos mejores avanzan a la Serie Final.

“De acuerdo al calendario oficial, siempre se ofrecerá un día de descanso en el cambio de cada serie. La Serie Final se jugará en un sistema al mejor de siete partidos”, sostuvo Carrasco.

Medidas de Bioseguridad

Para el 78 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor la FEDEBEIS solicitó al Ministerio de Salud (MINSA) un aforo del 100% del público con esquema de vacunación completa, tal cual se indica en el Decreto Ejecutivo 852, del 29 de septiembre de 2021.

La FEDEBEIS seguirá estrictamente todos los parámetros y recomendaciones del MINSA, basado en el llamado a la vacunación. Dentro del estadio quedan impuestas regulaciones de bioseguridad que establece la autoridad sanitaria, como el uso obligatorio de mascarillas en todo momento.

La FEDEBEIS advirtió que los peloteros no podrán tener contacto con el público, no habrá entrevistas presenciales con los medios de comunicación y el acceso de la prensa al terreno de juegos, camerinos, hoteles donde se encuentren los equipos será restringido.

(Información de Fedebeis)