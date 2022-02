Giambi pasó las mejores temporadas de su carrera con los Atléticos, pero fue elegido por los Reales en la sexta ronda del Draft amateur de 1996 desde la universidad Cal State Fullerton, donde fue parte del equipo que ganó la Serie Mundial Universitaria en 1995.

Giambi ascendió rápidamente por el sistema de Kansas City, llegando a Triple-A en apenas dos años y dejando un OPS de 1.103 con 20 jonrones en 96 juegos para Omaha en 1998.

Giambi debutó en la Gran Carpa el 1 de septiembre de 1998 contra los Azulejos, yéndose de 2-0. Disputó 18 juegos para Kansas City ese año, bateando .224 con un par de jonrones. Comenzó la campaña de 1999 en Triple-A, pero no estuvo allí por mucho tiempo tras batear 12 cuadrangulares con un OPS de 1.157 en 35 juegos.

En 90 juegos con los Reales en 1999, Giambi bateó .285, aunque su slugging fue de solo .368. El 18 de febrero del 2000, Kansas City lo cambió a los Atléticos, donde Jeremy se unió a su hermano Jason, el primera base regular de Oakland. Jugó 104 compromisos en su primera temporada con los Atléticos, con un OPS de .761 y 10 jonrones.

La siguiente temporada, Giambi explotó con el madero, ligando para .283/.391/.450 con 12 jonrones en 124 desafíos para ayudar a los Atléticos a ganar el Comodín de la Liga Americana. Se fue de 13-4 con un doble y dos empujadas en la Serie Divisional ante los Yankees, donde Oakland cayó en cinco juegos.

En el 2002, Giambi siguió produciendo en el plato, poniendo un OPS de .862 con ocho jonrones en 42 cotejos antes de ser cambiado a los Filis. Le fue aún mejor en Filadelfia, donde dejó un slugging de 538 con 12 bambinazos en 156 turnos en la recta final de la campaña. En total, terminó esa temporada con OPS de .919 y 20 cuadrangulares, un tope personal.

We are heartbroken to learn of the passing of a member of our Green and Gold family, Jeremy Giambi. We offer our condolences to Jeanne, Jason, and his family and friends. pic.twitter.com/sBSEyRb2z4