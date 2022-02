El fallecimiento de Williams fue anunciado por Derek Jeter, excampocorto miembro del Salón de la Fama y actual CEO de los Marlins. Jeter, uno de los amigos más cercanos de Gerald, publicó un comunicado en la cuenta de Twitter de The Players Tribune.

"Gerald Williams falleció esta mañana tras una batalla contra el cáncer", dijo Jeter, quien fundó The Players Tribune en el 2014. "A mi compañero y uno de mis mejores amigos, descansa en paz, mi hermano. Mis pensamientos y oraciones están con su esposa, Liliana, y toda su familia".

“Gerald Williams passed away this morning after a battle with cancer. To my teammate and one of my best friends in the world, rest in peace, my brother. My thoughts and prayers are with his wife, Liliana, and their whole family.” —Derek Jeter pic.twitter.com/mVoaZ8BPrP