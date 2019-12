FEDEBEIS aclara suspensión de jugadores chiricanos

Relacionados Emiten resolución sobre el dopaje de 4 peloteros chiricanos

La WADA es una organización internacional reconocida por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés), cuya tarea es regir este tipo de situaciones.

En este sentido, la FEDEBEIS, por ser parte de la organizaciones internacionales, manifestó que solo cumple con lo establecido en estos casos, por lo que no sanciona; sino que cumple con la disposición internacional.

La Federación además señaló que no le compete tramitar las apelaciones, ya que es una potestad de la WADA.

"El no cumplir con las disposiciones y reglas internacionales, puede producir una sanción a la Federación y al país, como el caso de Rusia, que no puede asistir a los Juegos Olimpicos", señaló el vicepresidente de la FEDEBEIS, Ramón Crespo.

Crespo añadió que "sería muy temerario, como lo menciona un Presidente de Liga Provincial, de desconocer los productos prohibidos y que a los atletas no se les dijo, puesto que es una salida deshonesta. El hecho de no conocer las reglas vigentes, no te exonera de culpa", enfatizó.

Nadie pudiese responsabilizar a la Junta Directiva de la Federación, por no haber señalado la lista de estos medicamentos prohibidos, a ellos y a los jugadores, acotó el Vicepresidente.

"Los delegados de las selecciones que asisten a los torneos internacionales, deben estar más pendientes o solicitar la información para quedar notificados. Reitero, cuando se asiste a cualquier evento internacional y, sobretodo, de mayores, siempre se le especifica esta situación", dijo Crespo.