Ex director del INDE propone como nombre: 'La Leña Roja de Coclé'

El abogado aguadulceño Manuel Junito Pinzón, quien fungió como director del Instituto Nacional de Deportes(nombre que llevó en ese entonces la casa rectora del deporte), está de acuerdo en que se le cambie el nombre al estadio aguadulceño.

Sostiene el jurista coclesano que fue el pueblo aguadulceño y sus empresarios en esa época los que lucharon por la construcción del estadio de béisbol de Aguadulce.

"Luego, un diputado de esa época, propuso que se le designara el nombre de José Antonio Remón Cantera. No lo consultaron con el pueblo", aseguró.

Además, Pinzón, que ha sido abogado de varias organizaciones deportivas, aportó una idea que nos pareció muy interesante y seguro a muchos de ustedes también.

Para no afectar a nadie, lo otro sería, ponerle el nombre de la Leña Roja de Coclé.

"Así le rendimos tributo a los peloteros, dirigentes y fanáticos del béisbol coclesano", destacó.

De igual manera, un asiduo lector de nuestro portal digital, sugirió la idea de hacer un Salón de la Fama, y colocar a los atletas más destacado del béisbol coclesano,

"Por qué quitarle el nombre del presidente, sin saber el por qué se le puso, no me parece, ya que Coclé, ha sido una de las provincias que ha tenido varios presidentes, aunque Remón, no era coclesano".

"Pienso que colocar el retrato de los mejores peloteros sería lo más apropiado", puntualizó.

Texto: Harmodio Arrocha (Página de Facebook: Harmodio Arrocha Sports)