Trevor Bauer Estelar lanzador Trevor Bauer niega nueva acusación de agresión sexual

Por AFP



El estelar lanzador Trevor Bauer, de los Dodgers de Los Ángeles, se manifestó este sábado en redes sociales por primera vez desde que fue acusado en junio de agresión sexual y negó un nuevo caso de violencia que reportó el Washington Post.

"Esta es una continuación de la mujer y sus abogados para hacer valer sus amenazas de dañarme al perpetuar una narrativa falsa", aseguró Bauer en Twitter en respuesta a un informe del Post en el que señala que una mujer de Ohio buscó una orden de protección temporal en junio de 2020, cuando Bauer jugaba para los Rojos de Cincinnati.

The Post informó que obtuvo fotos que muestran lesiones faciales que el abogado de la mujer dijo fueron causadas por Bauer, como golpearla y asfixiarla durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

La historia, que cita un informe policial, también destaca que la mujer intentó mostrar a los agentes de policía fotos de sus heridas en un incidente en el apartamento de Bauer en 2017.

"Este ha sido un juego para ella desde el principio, pero mi vida no es un juego y no me quedaré de brazos cruzados y no permitiré que esta conducta continúe", apuntó Bauer en Twitter.

Bauer acusó al periódico de intentar crear una "narrativa falsa" al ponerse en contacto con sus amigas y conocidas.

"A pesar de que mis representantes proporcionaron una gran cantidad de pruebas, documentos, declaraciones e información de antecedentes contradictorios que muestran el patrón de comportamiento perturbador de esta mujer y sus abogados, The Washington Post optó por ignorar gran parte de esa información y publicar una historia lasciva difundiendo declaraciones difamatorias, información falsa y acusaciones infundadas", añadió Bauer.

El estelar lanzador afirma que la mujer lo acosó y agredió físicamente y luego trató de "extorsionarme por millones de dólares el año pasado a cambio de que ella no presentara afirmaciones falsas".

Las Grandes Ligas colocó a Bauer en licencia administrativa pero con sueldo el 2 de julio después de que la policía de California confirmara que estaban investigando acusaciones de agresión sexual de una mujer de California, que obtuvo una orden de restricción.

No se han presentado cargos en ese caso, pero la licencia de Bauer se ha extendido cinco veces, la más reciente el viernes.

Bauer ahora está programado para ser marginado hasta el próximo viernes.

Una audiencia civil para decidir si la orden de restricción de la mujer de California debe permanecer en vigor está programada para comenzar este lunes.