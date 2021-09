El hecho se dio en la parte baja del segundo episodio en el juego entre los Cardenales de San Luis y los Mets de Nueva York.

El parador en corto de los Cardenales, el panameño Edmundo Sosa, atrapó un roletazo y al momento de lanzar a primera base, la pelota impactó en el árbitro.

An errant throw from Edmundo Sosa hit first base umpire Junior Valentine in the side of the head.Thankfully, Valentine is okay and is staying in the game. pic.twitter.com/gJqkxsr97A