Edmundo Sosa se encuentra bien tras recibir un pelotazo en la cabeza

"Todos los exámenes salieron bien", precisó el pelotero panameño al periodista David Salayandía. "Descartaron cualquier daño en el cerebro."

Sosa manifestó que está a la espera del dictamen del cuerpo técnico de los Cardenales sobre su situación, pero piensa que estará al menos tres partidos sin jugar.

"Tal vez pueda entrar a correr, a defender o tomar un turno, pero no ha jugar un partido completo", agregó.

El campocorto capitalino recibió el golpe, en la parte baja del séptimo episodio, cuando consumía un turno al bate ante los lanzamientos del serpentinero de los Cachorros Dillon Maples.

Después de ser examinado por el cuerpo médico de los Cardenales, Sosa pudo mantenerse en el encuentro.

Dillon Maples hits Edmundo Sosa in the helmet with a 95 mph pitch, but Sosa stays in the game.@Cubs#GoCubsGo@Cardinalspic.twitter.com/ACJBX72f7v