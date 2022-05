Su promedio a la ofensiva para esta temporada esta en .206 con 5 carreras anotadas, 7 incogibles y una carrera empujada.

En este juego se dio una curiosidad y fue ver en el montículo al toletero y leyenda Albert Pujols, hasta el domingo por la noche, la lista revisada de jugadores de las Grandes Ligas que han bateado al menos 600 jonrones en su carrera y han lanzado en un juego es la siguiente; Babe Ruth y Albert Pujols.

“Estoy bastante seguro de que Babe Ruth no permitió cuatro carreras en su primera entrada como lo hice yo”, señaló Pujols al finalizar el juego.

El manejador de los Cardenales de San Luis, Oliver Marmol, quería refrescar su bullpen debido al amplio margen de carreras en el juego y Pujols se ofreció para ir al montículo.

De sus 26 lanzamientos, Pujols lanzó 16 strikes. Su primer lanzamiento llegó a 63,7 mph y su lanzamiento más rápido llegó a 66,3 mph.

