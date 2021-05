Edmundo Sosa sigue con el bate caliente en el béisbol de las Grandes Ligas (MLB)

El panameño Edmundo Sosa liga su partido octavo juego bateando imparables y mantiene un buen promedio al bate de .375 desde que subió a las mayores.

Los Cardenales de San Luis iniciarán serie ante Arizona D-backs este jueves 27 de mayo.

Game Rewind: Stay hot, Edmundo Sosa! The rookie shortstop drives in two big insurance runs in the ninth.#STLFLYpic.twitter.com/VTVcUHbRgK