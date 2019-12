Edición especial de automóvil en honor al panameño Mariano Rivera

La marca de automóviles Toyota, sacó una edición especial de vehículos Supra llamados #42, número que vistió durante toda su carrera con los Yankees de Nueva York mientras fue pelotero en el béisbol de las Grandes Ligas.

Estos vehículos serán subastados del 11 al 19 de enero del 2010 y le ayudarán para financiar su Fundación Mariano Rivera.

En Nueva York, Mariano Rivera tiene el plan de crear un Centro de Aprendizaje para niños desfavorecidos en New Rochelle, Nueva York.

Want to own my special edition 2020 Toyota Supra?It's #42 / 1,500 cars and being auctioned off by @barrett_jackson Jan 11-19.100% of the sale will help fund the @mriverafdn's learning center for underprivileged children in New Rochelle, NY.Details: https://t.co/Ae4mO1N2R0pic.twitter.com/WcQtPYzvu0