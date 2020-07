Donald Trump raya en lo ridículo

La incógnita sobre la amenaza del virus COVID-19 en el inicio de la temporada de Grandes Ligas, ha dado paso a la polémica que ha desatado el tema de las protestas por el racismo.

En la mayoría de los estadios los jugadores han tomado acciones para crear conciencia sobre el racismo institucional y la brutalidad policial sobre la población afroamericana, incluso con peloteros arrodillándose durante el himno nacional.

Uno de los que más disgusto ha mostrado por estos reclamos contra el racismo es el controvertido mandatario estadounidense Donald Trump.

Es visible su enojo y sus detractores políticos han cuestionado duramente la postura que ha asumido Trump, la que ha llevado incluso a los escenarios deportivos del coloso del Norte.

Trump no ocultó su molestia luego de recibir la invitación que le hizo el equipo Yankees de Nueva York para que haga el lanzamiento de honor en el estadio de los bombarderos del Bronx.

Lo cierto es que para el presidente Donald Trump y sus seguidores, ésto les causa mucha molestia debido que para el ala más conservadora, es una falta de respeto hacia el mísmisimo país.

Con todo el respeto, este señor lo que está demostranto es pura ignorancia ó creo que el asunto es pretensioso y es muy lamentable porque está creando un grave problema en el deporte.

No hay que ser inteligente para darse cuenta de que hay un problema.

Qué peloteros no se arrodillarán el próximo mes durante la ceremonia(himno) en el Yankee Stadium en la que Trump estará haciendo el primer lanzamiento.

Trump lanzó la advertencia a los peloteros que estarán presentes en dicho encuentro, según dijo el mandatario en el programa de Sean Hannity de la cadena Fox News:

"Es algo grandioso que el beisbol este de regreso. Espero que todos estén de pie. Espero que no se arrodillen cuándo la bandera sea alzada, no me gusta ver eso. Eso lastimaría a mucha gente en nuestro país. No quieren verlo en el futbol americano, en el beisbol, hockey, futbol, en ningún lado. Hay muchos lugares en los que protestar, no lo hagas cuándo esté nuestra bandera".

No sé sus motivos para esa postura, pero me parece ridículo lo que hace el mandatario 'gringo' contra todo aquel que proteste de forma respetuosa contra el racismo.

Ya sea por arrodillarse o portar una camisa con la frase: 'End Racism'(acaben con el racismo).

¡Esa es mi opinión!