Por TVMAX



Raúl Domínguez, director de Panamá (Astronautas de Los Santos), manifestó que la falta de bateo oportuno fue la principal causa de la derrota ante Venezuela, por 2 carreras a 1, en la jornada del lunes de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022.

"Es frustrante perder de esa manera", expresó. "Dejar muchos corredores en base, igual se sigue batallando pero no concretamos".

Domínguez también destacó la labor del lanzador abridor Davis Romero quien no toleró carreras en cinco episodios y un tercio.

"Para el quinto inning estaba sintiendo calambres en el bicep izquierdo. Dijo que quería seguir, pero se le quedaban sus pitcheos arriba y ya en ese último inning entró a sacar el último out, pero no era el mismo Davis", relató. "Ya había tirado 89 lanzamientos, creo que no había tirado esa cantidad de lanzamientos desde hace tres semanas o un mes. Me quedo con el trabajo de Davis. No tuvo el apoyo de la ofensiva, no se logró", agregó.

El próximo rival del equipo panameño será México (Charros de Jalisco), por lo tanto Domínguez considera necesario combinar una ofensiva productiva y un pitcheo efectivo para obtener una victoria importante en las aspiraciones de alcanzar las semifinales.

"Esa es la pelota. Un día funciona la ofensiva y no el pitcheo. Esta vez funcionó el pitcheo, pero la ofensiva no y debemos combinar las dos", opinó. "Vamos a salir a tratar de concretar, a ver si las cosas salen y competimos contra México".

Domínguez anunció a Ernesto Silva como el serpentinero abridor ante la representación mexicana. Además aseguró que recurrirá a su bullpen para tratar de conseguir el triunfo.

"A ver si 'Tito' Silva nos da tres episodios máximo y todo el relevo que nos queda en el 'bullpen' mañana para salir con todo ante México", puntualizó.