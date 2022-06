El Tribeca Film Festival fue el evento en el que se presentó, por primera vez, el documental "The Captain" que relata algunos aspectos, hasta ahora desconocidos, de la vida del que fue el capitán de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter.

"The Captain" es una producción que consta de siete capítulos en el que se recopila material fílmico nunca antes visto sobre Jeter, quien jugó en el béisbol de las Grandes Ligas desde 1996 hasta el 2014 con una camiseta, la de los Yankees.

" La meta del documental es descubrir al hombre detrás del icónico jersey Número 2 de los Yankees. Quise partir en la idea de que Derek no sólo es un gran pelotero, sino también un ícono estadounidense", indicó el director Randy Wilkins.

Al ser interrogado sobre el filme, durante el festival, Jeter manifestó que esta fue la oportunidad para abrirse un poco más y mostrar otros aspectos de su vida.

"Durante mi carrera, nunca tuve la oportunidad de reflexionar sobre nada. Quise captar cosas para tenerlas en el futuro y compartirlas con mis hijas cuando sean más grandes, porque probablemente no creerían la mayor parte de mi carrera", expresó el también miembro del Salón de la Fama del Béisbol quien también dijo, en tono de broma, que de todos modos quiso guardarse algunas cosas para sí mismo.

"The Captain" se estrenará para todo el público el 18 de julio y será transmitido por la cadena ESPN después del Festival de Cuadrangulares, previo al Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas.

Catch the 7-part documentary event, “The Captain” — Begins July 18 on @ESPN and ESPN+. pic.twitter.com/rRd5FrhSXi