Díaz y Luzardo se lucen durante jornada de las Grandes Ligas

Por AFP



El toletero cubano Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, y el lanzador de origen peruano Jesús Luzardo, de los Marlins de Miami, se lucieron este domingo en las Grandes Ligas con actuaciones decisivas.

Díaz, reincorporado de la lista de lesionados por covid-19, conectó un jonrón en la séptima entrada ante Jake Diekman para que los Rays vencieran 5x2 a los Medias Rojas de Boston, que sufrieron su cuarta derrota en los últimos cinco encuentros.

El bateador emergente surcoreano Ji-Man Choi despachó doblete remolcador de dos que empató el juego en el quinto, mientras que el abridor Shane McClanahan se apuntó la victoria de Tampa Bay.

McClanahan (1-1) permitió sencillos productores del boricua Kike Hernández y el mexicano Alex Verdugo en el primero, pero apretó el paso y colgó cinco episodios en blanco, en los que esparció seis hits y siete ponches.

"No quería que entrara el bullpen para nada", dijo McClanahan. "No creo que me haya dado el lujo de no tener mi mejor material o mi mejor salida. El bullpen necesitaba un descanso hoy".

Los lanzadores Colin Poche y Ryan Thompson siguieron con un relevo sin hits, mientras que el segundo sacó tres outs para su segundo salvamento en las Grandes Ligas.

Las ocho victorias anteriores de Tampa Bay este año provinieron del trabajo monticular del bullpen.

El revés fue para el apagafuegos dominicano Phillips Valdez (0-1), quien siguió al abridor Rich Hill y se llevó su primera derrota en las Mayores desde el 2020. Golpeó al cubano Randy Arozarena con un lanzamiento, dio base por bolas al quisqueyano Wander Franco y luego golpeó a Díaz, llenando las bases con un out.

Acto seguido, el emergente Choi, quien se embasó en siete apariciones consecutivas como bateador emergente anteriormente, conectó un doble productor de dos carreras ante el relevista Ryan Braisier.

- Luzardo dominante frente a Bravos -

En Atlanta, Jesús Luzardo estuvo dominante en la jornada con los Marlins y con la ayuda del toletero Garrett Cooper logró imponerse a los campeones defensores Bravos con marcador de 5x4.

Cooper conectó tres imparables y dos carreras impulsadas, el venezolano Avisaíl García despachó un doble productor de la ventaja en el quinto inning y los Marlins aguantaron para vencer a Atlanta.

Miami ganó dos de tres juegos a los campeones de la Serie Mundial y llevan tres triunfos en los últimos cuatro partidos.

Atlanta perdía 5x1 en el noveno antes del elevado de sacrificio de Matt Olson y el jonrón de dos carreras de Austin Riley ante el relevista Tanner Scott.

Empero, el taponero Louis Head relevó y consiguió su primer salvamento en Grandes Ligas, aunque permitió doblete del dominicano Marcell Ozuna, pero ponchó a los peligrosos Adam Duvall y el boricua Eddie Rosario.

Luzardo (1-1) permitió solamente una carrera y dos hits en cinco entradas en una tarde brillante desde el montículo. Ponchó a ocho y caminó a cuatro, tres de ellos en el quinto.

El abridor de Atlanta, Bryce Elder (1-2), permitió dos carreras, cinco hits y dio seis bases por bolas en cuatro entradas y dos tercios para cargar la derrota.

- Resultados del domingo en las Grandes Ligas:

Rays a Medias Rojas 5x2

Yankees a Guardianes 10x2

Mellizos a Medias Blancas 3x1 (en diez entradas)

Astros a Azulejos 8x7 (en diez entradas)

Atléticos a Rangers 2x0

Rockies a Tigres 6x2

Marlins a Bravos 5x4

Gigantes a Nacionales 12x3

Rojos a Cardenales 4x1

Piratas a Cachorros 4x3

Dodgers a Padres 10x2

Mets a D’Backs 6x2