No habrá Día Inaugural hasta mayo; Atléticos, donación e invitación especial

Al menos esos son los últimos planes que las Grandes Ligas decidieron la pasada noche tras recibir la recomendación del gobierno federal de restringir los eventos de más de 50 personas durante las próximas ocho semanas debido al coronavirus COVID-19.

Mientras, los equipos siguen trabajando en planes que permitan a los jugadores mantenerse en buen nivel de forma física y sobre todo con el máximo de aislamiento para no contraer la enfermedad.

Además intentan ayudar a sus respectivas comunidades en la crisis que ha generado el coronavirus y que cada vez afecta a más personas, que se ven condicionadas a no poder trabajar, mientras los colegios han sido cerrados de forma indefinida.

Uno de esos equipos han sido los Atléticos de Oakland, que a través de su presidente de operaciones, Dave Kaval, confirmó que se hizo una donación de 100.000 dólares para ayudar al Banco de Alimentos de la Comunidad del Condado de Alameda, donde tiene la sede el equipo que milita en la Liga Americana.

"Este es un momento sin precedentes en nuestra comunidad", destacó Kaval en un comunicado después de la donación del equipo. "Mientras luchamos contra esta pandemia, es crucial que nos unamos y ayudemos a quienes más nos necesitan".

Kaval también se hizo eco de los tuits que puso un seguidor del equipo que se encuentra luchando con la enfermedad COVID-19 y pidió a todos que sean responsables, cumplan con las recomendaciones de las autoridades y se queden en sus casas.

Se trata de un hombre de 39 años, que responde al nombre de Justin y que aparece fotografiado con un gorro de los Atléticos mientras se encuentra en una cama de hospital con la máscara de protección.

"Lo tengo", dijo Justin en su publicación de Twitter. "A todos les digo que no bajen la guardia sobre esto. Soy un tipo I de diabetes muy saludable. Mi cuerpo está luchando muy bien, pero me está pateando el trasero. No seas un imbécil. ¡Quédate en casa!"

Kaval, tras tener conocimiento del tuit de Justin, se comunicó con él para darle ánimos y además decirle que estaba invitado a hacer el primer lanzamiento en el partido de la jornada inaugural.

"Estaría honrado de que Justin hiciese el lanzamiento de honor el primer día de apertura", expresó Kaval a través del tuit. "¡Mejorate pronto! Toda la nación @Athletics te está enviando pensamientos positivos. ¿Cómo está tu brazo? ¡Sería un honor tenerte a ti para tirar el primer día de apertura!".

Por su parte, Justin se enteró este martes de la invitación de Kaval y respondió con un "¡Oh Dios mío!. Estoy impresionado".

Muchos seguidores del equipo han alabado la acción de Kaval y su compromiso en la lucha por superar la pandemia.