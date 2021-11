Este año no es la excepción y aquí está un vistazo detallado a dos nombres bien importantes entre los ex jugadores latinos que por primera vez son candidatos a Cooperstown, más la lista con el resto de los debutantes y todos los que repiten de años anteriores.

La legendaria carrera del dominicano empezó sin mucha fanfarria. Los Marineros lo firmaron en 1992 y luego lo cambiaron a los Mellizos cuatro años después. Ortiz hizo su debut en las Grandes Ligas con Minnesota en 1997 y pasó seis temporadas nada especiales con los Mellizos, antes de que lo dejaran libre tras la campaña del 2002.

Un mes después de que Minnesota lo dejara ir, Ortiz firmó con los Medias Rojas. El resto, como dicen, es historia: El cañonero zurdo se convirtió en uno de los toleteros más temidos del juego y respondió con hit importante tras hit importante para ayudar a los Medias Rojas a romper con su sequía de 86 años sin ganar la Serie Mundial, liderando una histórica remontada en la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2004 contra los Yankees.

Ortiz terminó entre los cinco mejores en la votación del JMV de la Liga Americana en cada año del 2003 al 2007 y en aquel 2007, ayudó a Boston a conquistar otro Clásico Otoñal con una barrida sobre los Rockies. Big Papi, como es conocido en Boston y todo el mundo del béisbol, ganó otro anillo con los Medias Rojas en el 2013, llevándose los honores como JMV de la Serie Mundial tras batear .688 con un par de jonrones ante los Cardenales.

El nombre de Ortiz ha sido vinculado con el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. De acuerdo con los informes, dio positivo en un examen antidopaje en el 2003, cuando MLB no imponía castigos si un jugador daba positivo.

Ortiz terminó su carrera con 541 jonrones en 20 temporadas, encabezando la Gran Carpa con OPS de 1.021 a los 40 años durante su campaña de despedida en el 2016.

