Darío Agrazal tiene programado lanzar en práctica de bateo en vivo

Según informes del reportero Chris McCosky, Agrazal fue programado por el preparador atlético en jefe de los Tigres, Doug Teter, para que lanzara una entrada en la práctica. En ella tendría contacto con bateadores, lo que sería un paso adelante en la rehabilitación de su antebrazo derecho afectado por una tendinitis.

Updates on injured Tigers from head athletic trainer Doug Teter:Dario Agrazal - scheduled to throw a 1 inning live BP todayJordan Zimmermann - threw his 1st bullpen todayBuck Farmer - scheduled to start his bullpen progression tomorrow