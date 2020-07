Darío Agrazal subirá al montículo en pretemporada por los Tigres

El lanzador panameño subirá al montículo por los Tigres mientras que los Rojos tendrán en la 'lomita' a Nick Lodolo, según informaron los reporteros Chris McCosky y Evan Woodberry, quienes le dan cobertura al equipo de Detroit.

Starting the two exhibition games for the Tigers in CIncy:Tues: Dario Agrazal v Nick LodoloWed: Michael Fulmer v Jose De Leon