DJ LeMahieu y los Yankees, llegan a un acuerdo

Algunos jugadores de los Yankees de New York tales como Gleyber Torres, Luke Voit y Gary Sánchez habían dicho públicamente que Lemahieu es sumamente importante para su equipo, por lo que el equipo debía internar firmarlo nuevamente en la MLB.

El contrato de DJ es de seis años por 90 millones de dólares.

The hits keep playing in the Bronx.DJ LeMahieu is reportedly returning to the @Yankees on a 6-year, $90 million deal, per @JeffPassan. pic.twitter.com/dlpbX2AlK1