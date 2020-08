Cristóbal Girón desiste de dirigir a Bocas del Toro en el Nacional de Béisbol Mayor

"En una reunión familiar llegamos a la conclusión de que, por mi salud, no participara del torneo", expresó Girón en una entrevista al programa radial Frecuencia Deportiva de Radio Panamá.

El manager expresó que le dolió tomar esa decisión, pero que era necesaria por su bien y por el de los miembros de su familia. Además ratificó que su deseo era completar su trabajo con el elenco bocatoreño, el que inició en enero de este añoy se interrumpió al aplazar el inicio del certamen en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Aceptar la dirección de Bocas para mí no era un reto, si no un honor, porque me gusta su estilo de juego y la habilidad de sus atletas", enfatizó. "Tenía tres meses con ellos".

Girón contó que, tras reunirse con su familia, se comunicó con el presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Bocas del Toro, Jaime Robinson, para notificarle de su decisión, la que comprendió y aceptó. Sin embargo manifestó que percibió molestias entre algunos peloteros tras expresarles su postura.

"Percibo que no les gustó la decisión", indicó el instructor de 63 años de edad. "A medida que están pasando los días, me fueron llamando algunos peloteros y me decían que lo entendían y que no los estaba abandonando".

Con una eventual apertura de las actividades deportivas federativas, el próximo 21 de septiembre, el certamen mayor podría ponerse en marcha, tentativamente, el 9 de octubre. Por tal motivo, el manager expuso su preocupación de que se den muchas lesiones entre los jugadores por el poco tiempo que tendrán para prepararse antes de la competencia.

"Presiento que 18 días para preparar a un equipo, luego de 5 meses de para, es muy poco tiempo. Pienso que va a bajar el nivel", precisó. "Le pido a Dios que el departamento de lesiones sea mínimo".

Girón no descarta la posibilidad de volver a dirigir a cualquier equipo en el béisbol panameño en el futuro, cuando el riesgo de contraer la COVID-19 sea menor.