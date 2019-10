Con Cole descansado, los Astros siguen optimistas

Los Astros van a contar con Gerrit Cole, que no ha perdido en casi cinco meses, en la lomita el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana el jueves en el Minute Maid Park, un lugar donde perdieron pocos juegos en la segunda mitad de la campaña, con el boleto para enfrentar a los Yankees en la Serie de Campeonato en juego.

Pero el hecho de que tendrán que jugar un duelo de vida o muerte es una sorpresa para los Astros, que vencieron a los Rays en los dos primeros juegos después de ganar 107 cotejos en la temporada regular. El tope con los Yankees parecía inevitable, pero Tampa Bay se negó a seguir el guion.

“Tenemos a Gerrit Cole en el montículo y contamos con un lineup increíble”, dijo AJ Hinch, el manager de los Astros. “Así que, seguro, me gusta el hecho de que tenemos experiencia en estos juegos, pero a mí no me ha gustado ningún juego de eliminación. No es divertido pasar por eso. A mí me gusta eliminar al otro tan rápido como puedas. Pero obviamente estamos entusiasmados con la oportunidad”.

Los Rays van a tratar de convertirse en el 11mo equipo en la historia de la postemporada en avanzar después de empezar 0-2 una serie al mejor de cinco. Vale la pena acotar que en el actual formato de 2-2-1, de los 47 equipos que han arrancado 0-2, sólo siete forzaron el Juego 5. Sin embargo, tras llegar hasta allí, cinco de esos siete ganaron la serie.

“Yo no sé si alguien pensó que íbamos a llegar al Juego 4, pero seguro nadie creyó que llegaríamos al Juego 5”, dijo el receptor de los Rays, Travis d’Arnaud. “Yo sé que aquí todos creemos en nosotros y eso es lo más importante. La actitud de todos es la correcta y estamos listos para sorprender al mundo”.

Una de las razones por las cuales Hinch se arriesgó con Verlander con tres días de descanso en los playoffs es porque tenía a Cole listo para el Juego 5 con sus días normales de descanso. Cole anda en un momento increíble, con marca de 17-0 y 1.69 de efectividad y 0.80 de WHIP en sus últimas 23 aperturas, incluyendo una obra maestra de 15 ponches en el Juego 2. Houston ha ganado sus últimas 14 aperturas.

La derrota del martes fue la octava de los Astros en sus últimos nueve juegos en Tropicana Field, incluyendo cinco en fila este año. Pero ahora los Astros regresarán a Minute Maid Park, donde se convirtieron en el 13er equipo en la historia de las Grandes Ligas y primeros desde los Yankees de 1998 en ganar al menos 60 juegos en casa (60-21).

“El ganador se lo lleva todo”, dijo el tercera base Alex Bregman. “Será un juego divertido en Minute Maid Park, nuestro sitio favorito para jugar, y estamos ansiosos de que llegue la hora. Será un tremendo juego”.

