Es la tercera ocasión en que Yelich completa un ciclo. Las dos anteriores fueron en su campaña de Jugador Más Valioso en el 2018. Sólo siete jugadores en la historia de la franquicia de los Cerveceros lo han conseguido.

In today's game against the #Reds, Christian Yelich became the first player to hit 3 cycles against the same team in MLB history.He also became the first player to hit for the cycle multiple times in the same ballpark as a visiting player!pic.twitter.com/Vea0OXVyDD