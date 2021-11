Por TVMAX



A pesar de tener la ventaja en la Serie Final del 78 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Chiriquí manifestó que debe mantener alta la guardia ante un rival que ha dado pelea como Panamá Metro.

"El equipo de Metro es un equipo aguerrido. Hay que salir a jugar y no se le puede dar segundas oportunidades", expresó el jardinero chiricano Jonathan Saavedra. "Nuestro equipo está en familia, está en armonía, lo que es importante. Vamos a jugar 'inning por inning', juego por juego y vamos a tratar de sacar victoria tras victoria".

Luego de tres partidos, en el estadio Kenny Serracín de David, la serie se traslada al estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce donde los metropolitanos asumirán la condición de equipo local con dos derrotas en su cuenta ante el elenco del Valle de la Luna.

"Respeto al equipo de Metro. Es un buen rival que nunca se rinde", destacó el lanzador Abdiel Saldaña. "Vamos a la carretera y estamos enfocados en hacer el trabajo día a día como lo hemos venido haciendo", agregó.

Saldaña, quien se ha desempeñado como el cerrador de Chiriquí en el torneo, subió al montículo en la parte alta del sexto episodio y se apuntó el triunfo para su elenco en el tercer cotejo de la serie.

"El 'profe' (Alfonso Urquiola) habló con nosotros antes del juego y me dijo que si me necesitaba traer temprano lo iba hacer y yo le dije que estaba bien, que estaba preparado", relató. "Me sentí cómodo. Recordé viejos tiempos de cuando era abridor".

Saldaña trabajó dos episodios y un tercio en los que permitió cuatro hits y una carrera con tres ponches y dos bases por bolas en ese cotejo.

El cuarto partido de la serie se realizará el sábado 13 de noviembre desde las 7:00 p.m.