Canadá no permitirá que Azulejos jueguen en Toronto debido al coronavirus

Mendicino indicó que "a diferencia de los entrenamientos de pretemporada, los juegos de temporada regular requerirían viajes transfronterizos repetidos de los jugadores y el personal de los Azulejos, así como también de los equipos oponentes dentro y fuera de Canadá", dijo Mendicino.Agregó que "de particular preocupación, los Azulejos tendrían que jugar en lugares donde el riesgo de transmisión del virus sigue siendo alto"."Basado en el mejor consejo de salud pública disponible, hemos concluido que el viaje transfronterizo requerido para el juego de temporada regular de las Grandes Ligas no protegería adecuadamente la salud y seguridad de los canadienses", indican.

El texto dice que "como resultado, Canadá no emitirá una Exención de Interés Nacional para la temporada regular de las Grandes Ligas en este momento".El equipo recibió autorización de los gobiernos municipales y provinciales para disputar juegos de temporada regular en el "Rogers Center", pero estaba esperando la aprobación del gobierno federal.El sitio alternativo del equipo para juegos en casa es su centro de entrenamiento en Dunedin (Florida), uno de los estados de Estados Unidos más afectados por el virus.Los jugadores han dicho que preferían jugar en Toronto.Mendicino indicó que "hemos compartido esta noticia con la organización de los Azulejos"."Seguimos abiertos a considerar futuros planes de reinicio para la postemporada en caso de que disminuya el riesgo de transmisión del virus. Le deseamos a los Azulejos la mejor de las suertes al comenzar la temporada regular", concluye el texto.Las Grandes Ligas necesitaban una exención al requisito de que cualquier persona que ingrese a Canadá por razones no esenciales debe autoaislarse durante 14 días.La frontera entre Estados Unidos y Canadá permanece cerrada a viajes no esenciales hasta al menos el 21 de agosto.Los casos de coronavirus están aumentando en Estados Unidos, mientras que Canadá ha aplanado la curva epidémica.La liga de hockey (NHL) recibió una exención por su reinicio de la temporada. Los partidos se llevan a cabo en Edmonton y Toronto.Los Azulejos están programados para comenzar la temporada el 24 de julio en Tampa Bay.Los Azulejos recibieron una exención para el campamento de verano, durante el cual los jugadores acordaron aislarse en el hotel adjunto al Centro Rogers y crear un ambiente de cuarentena.Los jugadores no pueden abandonar el estadio o el hotel y los infractores enfrentan multas de hasta 750.000 dólares canadienses (551.000 dólares estadounidenses) y hasta seis meses de cárcel.