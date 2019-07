Campeones latinos están en Panamá y ponen la mira en Easley

El equipo arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en la ciudad de Panamá, durante la tarde del domingo 30 de junio, y fue recibido por un grupo de familiares y amigos de sus respectivos integrantes.

Congratulations to our Latin America team from Panama! #SLBWS#RoadtoEasleypic.twitter.com/q0Iug5KOAR