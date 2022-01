Por Boris Alexander Cruz Caballero



Luego de ser aplazado el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2022, su inicio ya es un hecho y arrancará con todo este sábado 15 de enero en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce entre las novenas de Panamá Metro y Coclé.

Sin duda alguna es la fiesta del panameño, fiesta que cada verano espera la afición de la pelota criolla pero esta vez será en honor al pelotero bocatoreño fallecido Marlon Mesa.

El 53 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil se jugará en medio de una crisis sanitaria que obligó a la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) cambiar la fecha que en un inicio estaba pactada para el 7 de enero.

Una serie de casos positivos de covid-19 y la variante ómicron, invadieron a varias novenas, entre ellas Veraguas, Los Santos, Chiriquí Occidente y Herrera. Motivo por el cual Fedebeis decidió jugar en modo burbuja este campeonato juvenil, campeonato que se mirará con mucho detenimiento debido a esta alza de casos.

Por el momento los estadios recibirán a los fanáticos con un aforo del 100% eso sí, deben estar vacunados y se espera que este aforo siga así hasta el final del campeonato.

Además del juego Metro vs Coclé, también se jugarán otros encuentros; Colón vs Panamá Oeste en el estadio Horacio Mena, Chiriquí vs Darién en el estadio de Metetí, Herrera vs Chiriquí Occidente en el estadio Glorias Deportivas Baruenses, Panamá Este vs Bocas del Toro en el estadio Calvin Byron y Los Santos vs Veraguas en el estadio Omar Torrijos Herrera.

Repasemos el sistema de competencia:

(Vía Fedebeis)- El Torneo Nacional de Béisbol Juvenil se jugará en dos grupos, en un calendario de dos vueltas en su grupo y una ronda de intergrupo. Los grupos quedaron de la siguiente manera, en el A están: Metro, Coclé, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Darién. En el Grupo B están: Herrera, Los Santos, Veraguas, Occidente, Panamá Este y Bocas del Toro.

En la Serie Regular se tienen programado, un total de 96 partidos, en donde se jugará béisbol en los estadios sedes de los equipos.

Se jugará además la Ronda de 8 equipos, en la cual clasifican los 8 mejores de la fase regular, una ronda semifinal y una fase final. La ronda de los 8 clasificados será al mejor de cinco partidos, mientras que la semifinal y final serán al mejor de 7 juegos.

El partido del domingo 16 de enero, Chiriquí vs Panamá Metro será por TVMAX.

Considerados como el mejor partido del fin de semana, las novenas de Chiriquí se medirán a Panamá Metro en el estadio Rod Carew desde las 7:00 pm. Ambas novenas favoritas para quedarse con el 53 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2022.