Cal Ripken Jr. anuncia aporte de alimentos para afectados por el COVID-19

El martes, Cal Ripken Jr. anunció los planes de la Fundación Cal Ripken Sr. para participar con Strike Out Hunger en una campaña para brindar alimentos a los afectados por COVID-19. En asociación con Ollie’s Bargain Outlet y la Fundación Kevin Harvick, la Fundación Cal Ripken Sr. será parte de una contribución de US$250,000 para solucionar algunas de las inseguridades de alimentos durante la crisis.

I’ve joined Twitter to help the @CalRipkenSrFdn and our partners launch #StrikeOutHunger2020 with @FeedingAmerica to lend a helping hand during this challenging time. To make a real difference, it takes a team. Join us by donating here: https://t.co/wKDyZEac4J#FirstTweetpic.twitter.com/CGGviyARUU