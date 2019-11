Cachorros incluyen en su 'roster' de 40 jugadores al panameño Miguel Amaya

Relacionados Piratas colocan en asignación al panameño Darío Agrazal

Amaya es incluido en ese 'roster' de los Cachorros para protegerlo del denominado Draft de la Regla 5 que este año se realizará en las reuniones de invierno que las organizaciones del béisbol de las Grandes Ligas realizarán en San Diego el próximo mes de diciembre.

El oriundo de la provincia de Los Santos jugó en 99 partidos con el equipo Myrtle-Beach Pelicans, sucursal de Clase A de los Cachorros. Conectó 11 cuadrangulares, empujó 57 carreras y bateó para un promedio de .235.

Además de Amaya, los Cachorros incluyeron en su roster de 40 peloteros al jardineno Zack Short y al lanzador Tyson Miller.

Ellos no formarán parte del Draft de la Regla 5 que consiste en una escogencia para aquellos equipos, que no tengan completas sus nóminas de 40 jugadores. Estos podrán seleccionar a peloteros que no hayan sido protegidos.