Bruce Chen pone su 'granito de arena' en preparación de Panamá

A Chen se le vio activo en el terreno de juego del estadio Rod Carew, lanzando y conversando con los serpentineros.

"Luis Ortiz (director de Panamá), me dijo que si podía ayudar como coach, pero por compromisos adquiridos previamente no pude", explicó Chen. "Pero sí me dio la oportunidad de que pudiera ayudar al equipo cada vez que estuviera en Panamá"

El exserpentinero trabaja con la organización de los Dodgers de Los Ángeles como coordinador de terreno para Latinoamérica, un puesto que, a pesar de ser administrativo, le ha permitido hacer algunos trabajos en , lo que le ha servido para ayudar al conjunto nacional.

"Pudimos trabajar con algunos lanzadores zurdos para que sigan mejorando", precisó. "Uno de ellos es Andy (Otero) un lanzador de 27 años que aún es joven, pero tiene experiencia, y puede seguir mejorando", agregó.

Chen considera que el grupo se está preparando bien y se cuenta con una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos que pueden contribuir para que el país esté presente en esa cita, a la que no acude desde el año 2009.

"Lancé para China y para Panamá (en el Clásico Mundial de Béisbol)", recordó. "Quiero ver en qué se puede ayudar para que este equipo vaya al Clásico MUndial que es lo que queremos."

Panamá participará en el Pool 2 de la eliminatoria al Clásico Mundial de Béisbol, entre el 20 y 25 de marzo. En ese grupo también estarán España, Filipinas, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y República Checa.