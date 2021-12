Córdoba debutó en el año 2017 con los Padres de San Diego a la edad de 21 años. Ahora, a punto de cumplir 26 años el próximo 6 de diciembre, espera volver a la gran carpa.

El recio pelotero, ha jugado para el equipo de Bocas del Toro en los campeonatos nacionales de béisbol mayor así como en el béisbol invernal y Serie del Caribe.

Ahora Córdoba, quien bateó .299 en 296 apariciones en el plato en el nivel Doble-A para los Padres en 2021, se unirá a los Rojos en los entrenamientos de primavera para intentar ganar un lugar en la lista del Día Inaugural.

The #Reds today signed to minor league contracts and invited to 2022 major league spring training camp RHP Brandon Bailey, C/IF Andrew Knapp, OF Trey Amburgey, IF/OF Allen Córdoba and RHP Trey Wingenter.