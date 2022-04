Bethancourt sacó la pelota del parque en la parte baja del cuarto episodio para producir la segunda carrera de los Aviators en ese encuentro.

El capitalino culminó su faena con dos hits conectados en cinco turnos con una carrera anotada y una empujada.

AND IT'S GONE ✈️Christian Bethancourt hits his first HR of the season and we're up 2-0