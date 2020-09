Ariel Jurado es enviado al campo alternativo de los Mets

"Para hacer espacio a las nuevas incorporaciones a la lista de Robinson Chirinos, Todd Frazier y Miguel Castro, los Mets optaron por enviar al campo alternativo a Ariel Jurado, Franklyn Kilome y Ali Sánchez", señaló el cronista de MLB.com, Anthony DiComo.

"Todd Frazier vestirá el uniforme No. 33 con los Mets. Billy Hamilton está en posesión del No. 21, que Frazier usó durante su primera temporada con los Mets. Robinson Chirinos usará el No. 26. Miguel Castro usará el No. 50", agregó la fuente en su cuenta Twitter.