Aporte latino le da triunfo a Filis y Mets en las Grandes Ligas

Los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, contaron con excelente ofensiva de largometraje de Rhys Hoskins, el dominicano Maikel Franco y Nick Williams, que conectaron dos jonrones cada uno para derrotar 9x4 a los Rojos de Cincinnati.

Por los Filis el otro artillero que sonó bambinazo fue el también quisqueyano Carlos Santana.

Los Filis empataron así el récord de la franquicia de cuadrangulares en un juego. El equipo tuvo similar actuación de bambinazos el 8 de septiembre de 1998 contra los Mets.

El triunfo se lo acreditó el zurdo venezolano Ranger Suárez (1-0), en un excelente debut en Las Mayores, al permitir seis hits y cuatro carreras con una base por bolas y tres ponches en cinco entradas.

Por los escarlatas sacaron la pelota del parque el también venezolano Eugenio Suárez y Tucker Barnhart.

Los siete jonrones de Filadelfia fueron la mayor cantidad de bambinazos soportados por los Rojos en un juego esta temporada.

Hoskins ha conectado seis jonrones en sus últimos seis juegos para llegar a 20 y superar los 18 que dio la temporada pasada.

El primer jonrón de Franco fue contra el relevista Michael Lorenzen (1-1), quien cargó la derrota.

- Cabrera y Flores la botan por los Mets -

En Pittsburgh, los venezolanos Asdrúbal Cabrera y Wilmer Flores despacharon también bambinazos en un triunfo por paliza de los Mets de Nueva York sobre los Piratas con marcador de 12x6.

El segunda base Cabrera, de 32 años y quien puede ser cambiado antes de la fecha límite de canjes el 31 de julio, esta en la mira de muchos equipos con posibilidades de llegar a los playoffs por su bate.

No obstante, Cabrera señaló que "espero quedarme aquí. Me gusta Nueva York. Me gusta el equipo, la ciudad...".

Cabrera despachó su bambinazo número 18 contra el lanzador Nick Kingham (5-5), finalmente el derrotado.

Por su parte, Flores también conectó un jonrón de dos carreras y tuvo tres impulsadas, mientras los Mets registraron su total más alto desde que anotaron una docena de veces contra Colorado el 18 de junio.

Los dominicanos Amed Rosario y José Bautista tuvieron dos hits cada uno y Nueva York le propinó su segunda derrota consecutiva a los 'Bucaneros' luego de una racha de 11 victorias seguidas.

El pitcher victorioso fue Steven Matz (5-8), quien se recuperó luego de dos bambinazos de David Freese y Josh Harrison en las primeras entradas.

Matz empató el mejor registro de su carrera con nueve ponches, dio dos pasaportes y retiró a sus 10 bateadores finales para ganar por tercera vez en sus últimas 11 aperturas.

AFP.