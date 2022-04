Alyssa Nakken escribió su nombre en la historia del béisbol cuando se convirtió en la primera mujer que hace la labor de coach durante un partido oficial. Eso ocurrió el 12 de abril durante el partido que jugaron los Gigantes de San Francisco y los Padres de San Diego.

Transcurría el tercer episodio cuando el coach de primera base de los Gigantes, Antoan Richardson, fue expulsado por el árbitro de la tercera almohadilla, Greg Gibson. Este hecho permitió que Nakken saliera al campo y ocupara el lugar dejado por su compañero.

Al terminar la entrada, ella recibió un estrechón de manos del jugador de los Padres Eric Hosmer y un abrazo del receptor de los Gigantes Curt Casali. Esos gestos evidenciaron la importancia de ese hecho.

History.Alyssa Nakken becomes the first woman to coach on the field in an MLB game after Antoan Richardson was ejected.Eric Hosmer showed his appreciation 🤝 pic.twitter.com/RdGWKjfcnu