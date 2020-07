Alyssa Nakken, primera mujer coach en Grandes Ligas, debuta con los Gigantes

Reemplazó a Antoan Richardson en las últimas entradas de la exhibición del lunes en el Oakland Athletics.

“¡Felicitaciones por hacer historia!”, publicó el jardinero de los Gigantes Hunter Pence en Twitter poco después de la final de la victoria por 6-2 de San Francisco.

Nakken se unió al personal de los Gigantes en enero, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un puesto de entrenador a tiempo completo en el nivel de las grandes ligas. Ella ha estado en la organización desde 2014, cuando comenzó como pasante en el departamento de operaciones de béisbol.

Alyssa Nakken made history coaching first base for #SFGiants last night 👏👏👏(via @NBCSGiants) pic.twitter.com/i5cjepX34a