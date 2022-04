Por TVMAX



El segunda base venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, tuvo que ser retirado del juego del lunes en Minute Maid Park contra los Angelinos de Los Ángeles en la octava entrada tras sufrir un tirón en la corva izquierda mientras corría hacia primera base.

El manager Dusty Baker dijo en un primer momento que Altuve estaba día a día, pero el toletero derecho comentó después que no sabrían más sobre el alcance de la lesión hasta que no fuese examinado con más detalle por los doctores.

"De hecho, me estoy sintiendo mejor, pero mañana veremos", dijo Altuve el lunes tras la victoria de los Astros. "Con suerte me harán algunos exámenes, todo estará bien y no pasó nada loco".

Altuve, que se fue de 4-1 el lunes, ha tenido un lento arranque en estas primeras dos semanas. Antes de la jornada del martes, ligaba para .167/.268/.250 con un jonrón y tres empujadas.

Texto: Brian McTaggart (MLB.com)