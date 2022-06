Por Boris Alexander Cruz Caballero



La "Leña Roja" consiguió su pase a la siguiente ronda del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor Copa Pandeportes 2022 eliminando a Los Santos en cinco juegos.

A pesar de avanzar 4-1 en esta serie de ocho, el piloto de la novena de Coclé, Alex Zapata, reconoció que los santeños dieron dura pelea:

Vea también: Serie entre Bocas del Toro y Chiriquí continuará en Las Tablas

"Fue una serie que muchos decían porque Los Santos eran octavos y nosotros primeros que iba ser fácil pero los partidos no lo fueron así, Los Santos es un equipo que demostró garra, inclusive ayer (martes) nos ganaron en el último episodio".

Alex Zapata en una entrevista realizada por el centro de prensa de Fedebeis, también se refirió al trabajo de Harold Araúz en este juego cinco:

"Yo analicé y dije bueno voy a llevar a Harold, ayer quise sacar a Campos pero hoy me voy con Harold hasta lo último, si ya Harold no podía entonces si venía con los relevos pero quería que Harold lanzara lo máximo porque de todas maneras lo iba a perder por tres días, así es que prefería que lanzara la máximo".

Vea también: Coclé doblegó a Los Santos y selló su pase a las semifinales del Béisbol Mayor

Para Alex Zapata, la novena de Coclé no debería considerarse como los favoritos para ganar este Campeonato Nacional de Béisbol Mayor Copa Pandeportes 2022:

"Nosotros tenemos seguir trabajando, yo creo que los equipos han demostrado garra, hay equipos grandes como Metro, Chiriquí, el mismo Colón que está jugando buen béisbol y no podemos decir que nosotros porque hicimos lo que nos permite la regla de contratar cuatro jugadores somos los favoritos, nosotros el día de mañana (hoy) vamos a practicar a las una y media, y seguir preparándonos, esto no ha acabado aquí, no podemos vivir de triunfalismos hay que trabajar para la ronda que viene que es bastante difícil".

Coclé debe solucionar algunos detalles a la ofensiva, según Alex Zapata, uno de ellos es no dejar a tantos corredores en base; "Tratar de traer las carreras para que nuestro pitcheo vaya más fácil en los partidos" destacó.

El siguiente rival.

"Cualquiera de los dos que nos toque, ya sea Bocas o Chiriquí, tenemos que prepararnos, son dos equipos grandes en este país, Chiriquí ha sido campeón dos años consecutivos, así es que nosotros no podemos vivir de que pasamos la serie y vamos a relajarnos".

Zapata adelantó que sus lanzadores que abrirán en los juegos 1 y 2 de la siguiente ronda serían Manuel Campos y Davis Romero, respectivamente.