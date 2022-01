Por TVMAX



Probeis informa que el grandes ligas panameño Edmundo Sosa fue activado por las Águilas Metropolitanas y jugará a partir de este miércoles 5 de enero.

La afición del béisbol podrá disfrutar de ver en acción al grandes ligas panameño Edmundo Sosa, actual jugador de los Cardenales de San Luis en la MLB.

Las Águilas Metropolitanas jugarán ante los Federales de Chiriquí mañana miércoles y será transmitido por TVMAX.

Más activaciones.

Federales de Chiriquí activan en su roster a Luis Guzmán (LHP), Ariel Serrano (OF), Jonathan Saavedra (DH), Christian Correa (C), David Rodríguez (C) y Mickey Reynolds (Utility).

Salen del roster de 25 Yoel Espinal, Anfernee Benítez, Emmanuel Tapia, Jonathan Araúz, Iraj Serrano y Ramiro Rodríguez.

Así está la tabla de posiciones de Probeis y su campaña 2021-2022: