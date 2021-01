Águilas, con Johan Camargo, caen ante Gigantes en arranque de final en Rep. Dominicana

Camargo no conectó imparables en cuatro turnos y recibió dos ponches. No obstante mostró una buena defensa tal y como ocurrió cuando sacó el tercer out en la parte baja del octavo episodio.

El partido se realizó en el estadio Julián Javier, hogar de los Gigantes.

El segundo partido se llevará a cabo este martes 12 de enero a las 6:00 p.m. (hora panameña). Se prevé que el panameño Paolo Espino sea el lanzador abridor de los Gigantes en ese encuentro.