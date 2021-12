Por AFP



Las Águilas Harpías del Darién vienen con las botas puestas y a dar batalla, así lo ha dejado ver el reconocido piloto panameño Carlos César Maldonado, un manager ganador que esta dispuesto de dejarlo todo en el 53 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros en honor al desaparecido pelotero Marlon Mesa.

Maldonado, ex jugador de las Grandes Ligas y destacado instructor nacional en distintas categorías, dijo que su fortaleza es la ofensiva, un equipo que va a hacer carreras, muchachos que hacen contacto y ponen la pelota en juego y estan preparados para encarar a cualquier rival.

“Vamos a combinar la ofensiva con una buena defensa, además vamos a tener lanzadores que vienen a tirar strikes, no hay mucha velocidad, pero si localización y si logramos combinar todo eso, vamos a tener resultados”, explicó Maldonado.

El primer objetivo del equipo será meterse en la Ronda de 8 y de allí hacia adelante, pelear para seguir avanzando. Tras los cambios dados en el último torneo mayor y los buenos resultados obtenidos, Darién viene a dar batalla y jugar una buena pelota en el torneo juvenil.

“Usaremos el mismo sistema que he empleado en mi carrera como manager, tenemos una mentalidad de ir a ganar, si a mi me contrataron en Darién ha sido para ir a ganar, no solo ir a competir, hemos tenido un tremendo apoyo de la Liga Provincial y su presidenta Nadine González”, dijo Maldonado.

El Torneo Nacional Juvenil inicia el 7 de enero con partidos en cada uno de los estadios de los equipos, con dos grupos y un mar de emociones por la vuelta del deporte Rey al verano de los panameños.

La Figura: El prospecto Ricardo Tibey que viene de jugar en el 2021 los torneos juvenil y mayor con Darién, sobresale como la figura para el Nacional Juvenil 2022 tomando en cuenta su gran talento.