Por Lía Delaphena



Los problemas físicos afectan una vez más a Ronald Acuña Jr.

El pelotero venezolano estuvo ausente de la alineación que los Bravos de Atlanta presentaron el miércoles 25 de mayo ante los Phillies de Filadelfia debido a un dolor en el cuádriceps derecho.

Esta molestia la sufre a 27 días de haber sido activado de la lista de lesionados al ser operado por una rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha, lesión que acabó abruptamente con su actuación en la temporada pasada.

A causa de esa lesión, Acuña Jr. pasó por uno de los momentos más difíciles de su carrera, una lesión no lo dejó contribuir a su equipo, es la peor pesadilla para cualquier atleta.

"Me pasó por la mente que no volvía a jugar en Grandes Ligas y hasta pensé que no volvería a caminar ni a correr igual. A medida que vi los resultados fue que me di cuenta de que puedo ser mejor hoy en día", manifestó el jugador sobre lo que sintió durante su convalecencia.

Acuña Jr. encontró consuelo en su gente venezolana. El orgullo y la emoción que se siente cuando habla de Venezuela y también del interés por jugar béisbol invernal en su país.

Los batazos, la dedicación, su estilo de juego y las magníficas jugadas que realiza hacen de Acuña Jr. un pelotero llamativo para los fanáticos del béisbol a nivel mundial.