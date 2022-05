El jugador estadounidense está vinculado a las ultimas 11 victorias consecutivas que mantienen al club en las primeras posiciones de la división Este de la Liga Americana. También tienen el mejor récord de la MLB.

El patrullero le dijo que no a un contrato de seis años y a una suma de $213.5 millones de dólares para seguir vinculado al equipo neoyorquino. De haber firmado Judge, habría aceptado ganar un sueldo de US$30.5 millones anuales.

La extensión de Aaron Judge ha sido una incertidumbre en los primeros días de la temporada 2022. Brian Cashmam, hizo una aparición en el podcast Carton & Roberts y habló sobre la situación del pelotero.

“Terminamos el proceso con esfuerzo legítimo y vivimos para ver otro día. Espero que encontremos un punto en común, si no es ahora, después”. Recalcó Cashman. Asimismo, reveló que el proceso de negociación entre el equipo y Judge comenzó tres semanas antes de que acabara el Sprint training.

Judge en declaraciones a dejado claro su estatus que no aceptaría una oferta durante la temporada. Sin embargo, el manager de los Yankees se mantiene positivo ante una posibles platica con el pelotero y su agente en espera de que cambie de opinión.

Todo apunta que el jugador de treinta años a final de temporada será un agente libre. Sin duda que lo pondrá en la órbita de otros equipos que buscaran hacerse con los servicios del jardinero.

Aaron Judge says the boos he got toward the end of tonight's game is "nothing new" pic.twitter.com/lluGsfdujK