La lesión de tobillo de LeBron James enciende las alarmas en los Lakers

Por AFP



LeBron James, la superestrella de Los Angeles Lakers y candidato al premio MVP, se retiró este sábado del partido ante los Atlanta Hawks al sufrir una lesión de tobillo que tiene en vilo a los vigentes campeones de la NBA.

El equipo angelino, que tampoco puede contar desde hace un mes con su otra figura, Anthony Davis, cayó 99-94 ante los Hawks pero su atención está puesta en conocer el alcance de la lesión de James.

Al inicio del segundo cuarto en el Staples Center de Los Ángeles, James disputó una pelota con Solomon Hill, cuyo cuerpo acabó chocando con la pierna derecha del alero de los Lakers.

LeBron cayó inmediatamente al suelo entre gestos de dolor agarrándose la rodilla derecha con una mano y el tobillo con la otra.

Momento de la lesión de LeBron James pic.twitter.com/6F0iEagguP — NBA - Jordi de Mas (@demas6Basket) March 20, 2021

El líder de los vigentes campeones de la NBA continuó unos segundos en el partido y anotó un triple desde la esquina pero posteriormente fue retirado y emprendió el camino al vestuario cojeando y furioso, arrojando una silla al suelo.

Posteriormente los Lakers reportaron que su jugador sufre una "lesión en el tobillo derecho" y no iba a regresar a la pista, sin dar detalles del posible alcance de la lesión.

Con su estrella fuera de la cancha, los Lakers encajaron un parcial de 12-0 entre el final del segundo cuarto y el principio del tercero, que encarriló el triunfo de los Hakws.

El ala-pívot John Collins, con 27 puntos y 16 rebotes, fue la figura del juego para los Hawks, que sumaron su octava victoria consecutiva tras el relevo del entrenador Lloyd Pierce por Nate McMillan.

Por los Lakers, el ala-pívot Montrezl Harrell sumó 23 puntos y 11 rebotes y el base alemán Dennis Schröder 16 puntos y 4 rebotes.

Hasta su retirada, James llevaba 11 minutos de juego con 10 puntos, 1 rebote y 4 asistencias.

A sus 36 años, 'King James' es el máximo anotador de los Lakers con 25,8 puntos por partido, además de 8,1 rebotes y 8,0 asistencias en 34,5 minutos por noche.

La gran carga de juego del alero, que llegó a jugar 46 minutos en una doble prórroga ante los Pistons el 2 de febrero, generaba preocupación alrededor de los Lakers, que actualmente ocupan la segunda posición de la conferencia Oeste.

- La pugna por el MVP -

Una eventual ausencia prolongada de James sería un duro golpe para la franquicia angelina, que ya estaban jugando desde mediados de febrero sin Anthony Davis, que todavía permanecerá al menos dos semanas más de baja por una lesión de gemelo.

Al mismo tiempo, una lesión importante también podría dañar las posibilidades de James para ganar el premio MVP (Jugador Más Valioso), uno de sus grandes objetivos para esta campaña.

Ganador de cuatro anillos y 10 veces finalista de la NBA, James dijo el jueves que en su carrera mereció más de los cuatro premios MVP que posee.

"Debería tener más de cuatro, creo", dijo James. "Pero no los tengo y no me siento a pensar en ello o a llorar por ello".

"Apuesto a que muchos de los más grandes de este deporte sienten que deberían haber tenido más, si le preguntas a cualquiera de ellos", afirmó.

Otro de los grandes favoritos al MVP, el pívot camerunés Joel Embiid (Philadelphia 76ers), también estará de baja al menos un par de semanas por una contusión en la rodilla izquierda sufrida el 13 de marzo.

La lista de candidatos al galardón incluye otros nombres como el del pívot serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets), el base James Harden (Brooklyn Nets) y el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), ganador en las dos últimas campañas.