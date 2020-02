Se retrasa el regreso de Stephen Curry

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, había dicho el martes que Curry estaba disponible para jugar el domingo contra los Washington Wizards.

Sin embargo, los Warriors dijeron el sábado en un comunicado que el esperado regreso de Curry, dos veces elegido Jugador más valioso de la NBA, se ha retrasado.

"Stephen Curry continúa haciendo un buen progreso de recuperación de una fractura en la mano izquierda y se mantiene a tiempo para volver a jugar en algún momento en marzo", dijeron los Warriors en Twitter. "Ahora está participando en prácticas completas".

